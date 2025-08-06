Битцевский маньяк обжаловал отказ перевести его в колонию поближе к Москве

Битцевский маньяк Александр Пичушкин подал на обжалование отказа Замоскворецкого райсуда Москвы перевести его в колонию поближе к столице. Апелляцию зарегистрировали 4 августа, сообщает РЕН ТВ .

В июне суд отказал 51-летнему маньяку в переводе в колонию поближе к столице. В суде выступала и мать убийцы. Она попросила перевода, так как хотела чаще видеться с сыном.

Кроме того, ранее Пичушкин просил ФСИН заплатить ему 100 тыс. рублей за моральные страдания, с которыми он столкнулся в ИК «Полярная сова» в Харпе в ЯНАО.

Всего маньяк убил минимум 49 человек в московском Битцевском парке и рядом с ним. Большая часть погибла от ударов по голове. Он орудовал в столице с 2001 по 2006 годы. Убийцу арестовали 16 июня 2006 года. Его приговорили к пожизненному сроку.