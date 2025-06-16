Суд отказал битцевскому маньяку в переводе в колонию поближе к столице

Битцевскому маньяку Пичушкину отказали в переводе в колонию в Мордовии

Суд отказал битцевскому маньяку (51-летнему Александру Пичушкину) в переводе из ЯНАО в колонию в Мордовии, поближе к столице. Мужчина отбывает наказание за 49 убийств, сообщает SHOT .

Ходатайство Пичушкина рассматривали в Замоскворецком районном суде города Москвы 16 июня. В заседании принимала участие мать убийцы. Она говорила, что перевод в Мордовию необходим, поскольку позволит ей чаще видеться с сыном.

Пичушкин принимал участие в заседании по видеосвязи. Он отмечал, что у него есть заболевания крови, поскольку сидит в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Мужчина просил отправить его в регион с мягким климатом.

Также маньяк просил ФСИН заплатить ему 100 тыс. рублей за моральные страдания, с которыми он столкнулся в ИК «Полярная сова» в Харпе в ЯНАО.

Пичушкин хотел, чтобы его перевели в «Торбеевский централ» в Мордовии. Эта колония находится в 500 километрах от Москвы в отличие от нынешних 3,5 тыс. км.