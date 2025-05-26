Битцевский маньяк Пичушкин хочет перевестись в колонию поближе к Москве

Осужденный на пожизненный срок Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, пытается добиться перевода из колонии «Полярная сова» в ЯНАО в «Торбеевский централ» в Мордовии, сообщает SHOT .

Таким образом Пичушкин хочет упростить свидания с родственниками — расстояние до новой колонии от Москвы составит менее 500 км вместо нынешних 3,5 тыс. км.

Право на подачу прошения у маньяка появилось после того, как он признался еще в 11 убийствах, произошедших в Москве и области. Однако администрация колонии и ФСИН уже отказали осужденному, сославшись на внутренние регламенты.

Теперь Пичушкин подал жалобу на ведомство, чтобы оспорить его решение.

Ранее суд отправил в СИЗО юную подражательницу битцевского маньяка, признавшуюся в убийстве 7-летней девочки в Бердянске. У 14-летней фанатки Пичушкина может быть шизофрения.