Фанатка битцевского маньяка, убившая малышку в Бердянске, звонко смеялась в суде

SHOT: девочка, признавшаяся в убийстве в Бердянске, смеялась и улыбалась в суде

Юная подражательница битцевского маньяка Александра Пичушкина, признавшаяся в убийстве семилетней девочки в Бердянске, улыбалась и громко смеялась во время избрания ей меры пресечения. Судья решил отправить ее в СИЗО, сообщает SHOT .

Ранее 14-летняя обвиняемая призналась, что убила семилетнюю девочку недалеко от завода в городе Бердянск Запорожской области. На допросе она рассказала, что ударила ребенка молотком по голове.

Малолетняя обвиняемая — фанатка серийного убийцы Пичушкина. По признаниям девочки, она пыталась подражать преступлениям своего кумира.

Во время допроса 14-летняя последовательница маньяка также утверждала, что ранее уже совершала убийства. Сейчас эту информацию проверяют компетентные органы.

«Эта идет вперед, уже вроде как начинает оборачиваться. Начала колотить ее, очень много раз ударила. Это ж не первая жертва у меня», — говорила фигурантка, рассказывая подробности убийства семилетней девочки.

СМИ сообщали, что на месте убийства ребенка обвиняемая могла оставить записку, в которой признавалась в любви к Александру Пичушкину.