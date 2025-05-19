14-летняя фанатка битцевского маньяка заявила, что уже убила несколько детей

В Сети появился фрагмент допроса, в котором 14-летняя подражательница битцевского маньяка Александра Пичушкина призналась следователю, что убитая семилетняя девочка в Бердянске — ее не первая жертва. Теперь эта информация проверяется компетентными специалистами, пишет SHOT .

В разговоре со следователем несовершеннолетняя подозреваемая в убийстве семилетней девочки призналась, что заранее выбрала место, куда отведет жертву. Она не сразу смогла достать из сумки молоток, так как инструмент запутался в наушниках.

«Эта идет вперед, уже вроде как начинает оборачиваться. Начала колотить ее, очень много раз ударила. Это ж не первая жертва у меня», — рассказала подозреваемая.

Девочка также отметила, что молоток, которым она совершила убийство, находится у нее дома.

Ранее сообщалось, что 14-летняя подражательница Битцевского маньяка не была знакома с погибшей семилетней девочкой. Подозреваемая в убийстве и ее жертва случайно встретились на улице, заговорили и в итоге вместе пошли в сторону леса. По предварительной информации, после совершения преступления девочка оставила рядом с телом погибшей записку с признанием в любви Пичушкину.

Александр Пичушкин — серийный убийца, отбывающий пожизненное наказание за лишение жизни 49 человек. В апреле 2025 года он заявил, что хочет признаться еще в 11 убийствах.