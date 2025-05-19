Призналась в любви Пичушкину: фанатка битцевского маньяка убила девочку в Бердянске

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Фанатку битцевского маньяка подозревают в убийстве 7-летней девочки в Бердянске

14-летнюю фанатку битцевского маньяка задержали правоохранители. Ее подозревают в жестоком убийстве семилетней девочки в Бердянске Запорожской области, сообщает SHOT .

Подросток подражала серийному убийце — битцевскому маньяку. На месте, где было совершено преступление, обнаружили записку, в которой девочка призналась в любви Александру Пичушкину.

Семилетняя жертва исчезла 16 мая. Примерно в 17:00 она пошла гулять с приятельницами во двор рядом с домом на улице Кабельщиков, однако домой не вернулась. Правоохранители начали искать ее почти сразу.

17 мая труп девочки обнаружили рядом с местным заводом. Затем по горячим следам провели задержание подозреваемой. Ей оказалась 14-летняя жительница Бердянска.

Школьница нанесла удар жертве молотком по голове. Аналогичным образом своих жертв атаковал битцевский маньяк. Он получал удовольствие от звука, который раздается в момент удара по черепу.

Преступница, предположительно, положила рядом с трупом девочки записку. В ней она указала, что любит Пичушкина.

Битцевский маньяк сидит на пожизненном за 49 совершенных убийств в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.