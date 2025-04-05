«Битцевский маньяк» Пичушкин хочет рассказать еще об 11 убийствах

Пожизненно осужденный серийный убийца Александр Пичушкин, более известный как «Битцевский маньяк», заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах мужчин и женщин, совершенных им в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний РФ (ФСИН).

Пичушкин заявил, что готов признаться в убийствах, которые на данный момент не раскрыты. Такое заявление осужденный преступник сделал во время проведения совместных мероприятий сотрудниками ФСИН и МВД России, которые работают над нераскрытыми делами.

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Другие подробности о возможной причастности Пичушкина к нераскрытым преступлениям пока не сообщаются.

Поймать серийного убийцу, который лишал жизни людей на территории Битцевского парка в Москве, удалось в 2006 году. Следствие доказало его вину, затем суд, на основе вердикта присяжных, в 2007 году вынес обвинительный приговор. В настоящее время Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» на Ямале.

Пичушкин признал себя виновным в 48 убийствах и еще трех покушениях на убийство. Преступления он совершал в 1992 году, затем с 2001 по 2006 годы. Во время признания он заявил, что планировал лишить жизни 64 человека — по числу клеток на шахматной доске.

Ранее стало известно, при каких обстоятельствах серийный убийца получил свой шрам на лице.