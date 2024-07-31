Стало известно, при каких обстоятельствах получил свой шрам Битцевский маньяк

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, убивший не менее 49 человек, получил свою особую примету — шрам — в результате конфликта с москвичом, который расчленил родную мать, сообщает РЕН ТВ .

Пичушкин дружил с тем, кто обезобразил его лицо. Их конфликт произошел 4 мая 1997 года. Мужчины распивали алкоголь, в ходе застолья они повздорили.

Москвич, в гостях у которого был Пичушкин, дал показания. По словам мужчины, он схватил нож в целях самообороны, а Битцевский маньяк случайно на него налетел. Из-за этого на лице у Пичушкина остался приметный шрам.

Сам Битцевский маньяк уверяет, что приятель вел себя агрессивно. По его словам, он специально напал на Пичушкина.

В те годы за нанесение серьезных увечий суд приговорил москвича к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режим, а также взыскал с него почти 3 млн рублей в доход государства.

А в 2023 году мужчина убил свою 76-летнюю мать, расчленил ее тело и закопал на пустыре.