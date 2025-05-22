У 14-летней фанатки битцевского маньяка, убившей ребенка, может быть шизофрения

14-летняя девочка, называющая себя фанаткой битцевского маньяка Александра Пичушкина и убившая 7-летнюю малышку, состояла на учете у психиатра. Она может страдать от шизофрении, сообщает SHOT .

Девочку воспитывала только мама. По словам знакомых семьи, женщина не занималась дочерью и никак не реагировала на ее агрессивное поведение. Девочку несколько раз переводили в разные школы, но она везде прогуливала занятия.

В один момент подросток увлекся историей кровавого битцевского маньяка. Мать этого тоже не заметила. При этом девочку уже диагностировали психическое расстройство. В результате семиклассница была задержана по подозрению в жестоком убийстве семилетней девочки. Рядом с телом ребенка нашли записку с признанием в любви Пичушкину.

Во время следственного эксперимента школьница выглядела хладнокровно. Она показала, как убивала жертву молотком. Оказалось, она завела малышку в безлюдное место, предложив ей вместе поиграть, а затем набросилась на нее.

Также девочка призналась, что якобы убила еще нескольких детей. Следователи поднимают все дела с характерными травмами за последние годы, но существует вероятность, что подросток выдумала новые случаи расправы над малышами.