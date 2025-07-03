Битцевский маньяк Пичушкин страдает от алкоголизма в колонии

Битцевский маньяк продолжает страдать от алкоголизма в колонии для пожизненно осужденных. При том, что Александр Пичушкин уже 17 лет находится в тюрьме, диагностированный синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии перешел в «вынужденную ремиссию», сообщает SHOT .

Периодически Битцевский маньяк жалуется на то, что его опять тянет выпить алкоголь. У Пичушкина также много лишнего веса. Ему диагностировали «предожирение».

В колонии «Полярная сова» у маньяка появилась пресбиопия обоих глаз. Пичушкин не видит предметы, которые находятся рядом с ним, поэтому не хочет работать на швейном станке.

Пичушкин убил минимум 49 человек в московском Битцевском парке и рядом с ним. Большая часть жертв погибла от ударов по голове.

Орудовал с 2001 по 2006 годы. Был арестован 16 июня 2006 года. Он получил пожизненное лишение свободы.