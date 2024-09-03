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Baza: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за угроз убийства

68-летняя певица Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за сообщений с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в отношении нее, ее дочери и внучки, сообщает Baza .

Подобные сообщения приходят певице с конца августа в Telegram.

Как утверждает артистка, от нее требуют немедленно освободить квартиру, которую ранее ее заставили продать телефонные мошенники. В ином случае певице угрожают убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Аккаунт, с которого Долиной приходят сообщения, подписан именем «Павел Куренков», а на аватарке стоит снимок машины артистки.

Долина попросила выделить ей и ее внучке, и дочери госзащиту, а еще взять под охрану ее жилье и имущество.

Ранее Долина по указанию мошенников продала свою квартиру, а потом перевела деньги от сделки и накопления на якобы безопасные счета. Часть средств она передала через курьера, которую задержали. Общая сумма ущерба составила 200 млн рублей.

После осознания сделанного певица подала в суд и на покупателей квартиры. Она требует признать сделку недействительной.