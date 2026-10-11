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Человек погиб в дорожной аварии в Новосибирской области

Происшествия

На 45 км дороги К-12 в Новосибирской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, погиб один человек, сообщает ГАИ региона.

Авария произошла в 8 часов в воскресенье. Мужчина 1968 года рождения за рулем ВАЗ-2109, предварительно, при выезде на главную дорогу не уступил Mitsubishi Lancer, который ехал слева, им управляла женщина 1961 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗ получил травмы не совместимые с жизнью, он скончался в больнице.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства трагедии устанавливаются.

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