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Дождь и до +15 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

Общество

В Подмосковье и Москве в воскресенье температура поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов, по области местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 12 октября — от плюс 16 до плюс 18. Также пройдет небольшой дождь.

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