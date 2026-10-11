Дождь и до +15 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в воскресенье температура поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов, по области местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.