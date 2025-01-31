Авиакатастрофу в США мог спровоцировать пилот-трансгендер*, ненавидящий Трампа

На борту армейского вертолета, врезавшегося в самолет в Вашингтоне, мог находиться стажер-трансгендер* Джо Эллис, утверждает автор американского Telegram-канала TruthHammer со ссылкой на соцсети. В интернете расходится версия, что за день до авиакатастрофы Эллис якобы опубликовал пост, в котором осудил президента США Дональда Трамп за намерения отстранить представителей ЛГБТ* от службы в войсках.

Пользователи утверждают, что Эллис был одним из трех военных на борту вертолета Black Hawk, который врезался в самолет с фигуристами в небе над американской столицей. В соцсетях пишут, что он был летчиком-стажером.

Блогер подчеркнул, что эта информация требует подтверждения.

Ранее новостной канал о внутренней безопасности США написал в X, что экипаж Blackhawk непрофессионально управлял вертолетом за мгновения до аварии. Портал утверждал, что пилоты «беспорядочно возвращались к гражданским траекториям полета» и намеренно летели в опасную зону, где были другие лайнеры. «В последний момент» армейцы вылетели прямо на траекторию самолета с фигуристами, утверждал канал.

В связи с этим TruthHammer написал, что если информация о разочарованном Трампом пилоте-трансгендере* окажется правдой, то нельзя исключать версии, что Эллис застрелил двух сослуживцев, которые были более опытными летчиками и могли бы остановить его.

«Это вызывает серьезные вопросы о состоянии более опытных и старших членов экипажа, которые, вероятно, остановили бы „Джо“, если бы смогли это сделать. Честно говоря, нам нужно знать, были ли они застрелены до крушения», — говорится в посте канала с аудиторией почти 55 000 подписчиков.

После этого TruthHammer добавил, что власти раскрыли имена только двух мужчин-членов экипажа разбившегося Black Hawk, однако «имя „женщины“ не разглашается».

«Интернет утверждает, что это Джо Эллис, но я был бы осторожен, предполагая, что это правда, пока это не подтвердится», — добавил автор.

Пока нет официального подтверждения версии, что на борту вертолета Black Hawk был трансгендер*.

Авиакатастрофа над Вашингтоном произошла 29 января. В самолете, который столкнулся с армейским вертолетом, летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате ЧП погибли в том числе российские фигуристы.

Американские СМИ сообщали, что найдены тела 40 погибших при столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.