Найдены тела 40 погибших при столкновении самолета и вертолета в США

По данным CBS, спасатели обнаружили трупы 40 человек, которые погибли при авиакатастрофе над Вашингтоном. Также были найдены фрагменты останков еще нескольких скончавшихся, сообщает РИА Новости .

Некоторые трупы вынесло на береговую линию. Следователи считают, что остальные тела расположены в хвосте рухнувшего самолета. Пока доступа к нему нет.

До этого телеканал NBC Washington со ссылкой на чиновников заявлял, что спасатели нашли трупы троих военнослужащих из вертолета Black Hawk. Их личности не раскрывают.

Ранее нашли два бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета.

Вечером 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Eagle Airlines планировал сесть в аэропорту Вашингтона, но столкнулся с вертолетом армии США. Оба воздушных судна упали в реку. На борту гражданского самолета находились 64 человека, все они погибли.