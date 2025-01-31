Обнаружили черные ящики потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета

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CNN: оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета обнаружены

Черные ящики потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета достали из реки Потомак и отправили на экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Бортовые самописцы передадут специалистам для расшифровки.

Национальный совет США по безопасности на транспорте, ведущий расследование, рассчитывает подготовить предварительный отчет в течение 30 дней, указано в сообщении.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines при посадке в аэропорту в Вашингтоне столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk. Оба летательных аппарата рухнули в реку.

Всего на борту находилось 64 человека, среди них были граждане России и выходцы из СССР. Никто не выжил.