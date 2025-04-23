Авдеев: детонация на складах под Владимиром завершается

Детонация на складах в Киржачском районе Владимирской области постепенно завершается, потом будут проведены обследования и оценены последствия, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале .

По данным Минобороны РФ, взрыв произошел 22 апреля в воинской части из-за пожара. В районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Местные власти приняли решение поднять в небо специальные дроны, которые помогут отслеживать происходяшщее с воздуха и быстрее ликвидировать последствия. В результате ЧП пострадали четыре человека.

Глава области напомнил, что часть дорог перекрыта. Это дороги Киржач — Дубки, от Киржача (ул. Добровольского) до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до деревни Аленино. Водителей попросили выбирать маршруты объезда.

По его словам, школы и иные образовательные учреждения в Киржачском районе в среду не работают. Кроме того, не будут работать несколько предприятий, сотрудников попросили уточнять график у руководителей.

Как уточнил Авдеев, зона ЧС ограничится пределами конкретных населенных пунктов района. Позднее по этому вопросу появится более подробная информация.