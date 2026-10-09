В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ящура

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В Забайкальском крае 8 октября объявили режим повышенной готовности. Причиной стала угроза распространения ящура из граничащих с Россией стран, сообщил губернатор Александр Осипов.

В связи с этим ветеринарной службе края поручено провести бустерную вакцинацию против ящура в 12 приграничных округах и держать силы и средства в готовности для оперативной локализации и ликвидации очагов.

«Главам приграничных округов — ограничить выпас в 10 километрах от границы, ввести организованный выпас на остальной территории, оповестить население о профилактике, обновить данные похозяйственных книг», — отметил Осипов в мессенджере МАКС.

Также владельцам животных необходимо исключить бесконтрольный выпас, предоставлять скот ветеринарным специалистам для осмотра и вакцинации. Министерству финансов края поручено выделить из резервного фонда средства на приобретение вакцины.

Ящур — это острое вирусное заболевание, которым болеют животные, а также люди.

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