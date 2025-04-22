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Под Владимиром после мощного взрыва власти запустят в небо квадрокоптеры

Комиссия по чрезвычайным ситуациям после мощного взрыва во Владимирской области приняла решение запустить в небо специальные квадрокоптеры, которые помогут оценить ситуацию в эпицентре ЧС с воздуха. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Киржачского района Елена Карпова.

По словам Карповой, запуск специальных квадрокоптеров необходим для отслеживания ситуации с воздуха и определения очагов возгорания. Данная информация поможет быстрее ликвидировать последствия случившегося.

«Просим иметь это в виду и сохранять спокойствие», — обратилась к местным жителям Карпова.

Для удобства населения в Киржачском районе также запустили горячую линию. Задать свои вопросы можно по телефонам: 8 (49237) 2-26-60 и 8 (49237)2-49-55.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области 22 апреля прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, происшествие случилось вблизи воинской части. После взрыва над местом ЧП в небо поднялся столб густого едкого дыма. Местные власти организовали эвакуацию жителей семи населенных пунктов.

Позднее в Минобороны России назвали точную причину случившегося. Оказалось, что взорвались боеприпасы из-за пожара внутри части. Все обстоятельства случившегося расследуются. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.