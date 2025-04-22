7 населенных пунктов эвакуируют после взрывов во Владимирской области
Жителей 7 населенных пунктов эвакуируют после взрывов, которые прогремели в Киржачском районе Владимирской области. Что именно произошло, до сих пор неизвестно, сообщает Baza.
Эвакуируют жителей деревень Грибаново и Храпки, поселков Дубки, Мирный, СНТ «Зведный», Барсова и Першина.
Местные жители уверяют, что взрывы были слышны со стороны ближайшей воинской части. Официальной информации пока нет.
На опубликованном видео показано, как лесом поднимается огромный столб дыма.