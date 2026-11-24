Мособлдума на ближайшем заседании рассмотрит законопроект об упрощении размещения баков для текстиля, стекла и других вторичных ресурсов на объектах областной собственности, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Законопроект позволит сдавать объекты областной собственности в аренду не только под фандоматы (экопункты), но и под обычные баки для сбора вторичных ресурсов. Документ разработан в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В Подмосковье действует более 4 тыс. баков для текстиля и почти 700 фандоматов. Свыше 3 тыс. этих объектов установлены благодаря возможности предпринимателей и организаций бесплатно размещать пункты сбора вторсырья на муниципальной земле.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что такие соглашения продолжают реализацию областного закона о льготной аренде. Он установил плату в один рубль в год за квадратный метр для размещения фандоматов и аналогичных устройств в объектах государственной собственности.

«Все лето мы ездили с мониторингом по муниципалитетам и видели, что инфраструктуры для раздельного сбора не хватает. Именно для этого и принимается закон – чтобы у бизнеса появилась возможность ставить баки для текстиля и стекла еще и на областной земле без лишних процедур», — сказал Владимир Шапкин.

По его словам, в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ежемесячно поступает около 120 заявок. Принятие закона позволит их удовлетворить.

Предприниматели и организации, владеющие емкостями для сбора вторсырья, смогут арендовать областное имущество, включая части административных зданий и деловых центров, без конкурсов и аукционов. Арендаторы будут обязаны содержать имущество, обеспечивать его сохранность, соблюдать пожарные и санитарные нормы, а при необходимости — за свой счет проводить реконструкцию или модернизацию.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.