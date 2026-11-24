сегодня в 10:21

Компания «Новые Перевязочные Материалы» из Сергиево-Посадского округа завершила диагностику пилотного производственного потока по федеральному проекту «Производительность труда» и переходит к внедрению улучшений, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Команда предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области изучила производство раневых повязок «ВоскоПран» с мазью и определила направления оптимизации. Цели — сократить время изготовления повязок на 17,7% и повысить выработку персонала на 15,4%.

Компания планирует ускорить переналадку оборудования с помощью метода SMED, разработать единые стандарты типовых операций и уменьшить простои ключевого оборудования. Для поиска причин проблем будут применять методы «5 почему» и «Диаграмма Исикавы».

«Новые Перевязочные Материалы» выпускают лечебные повязки и пластыри. Продукцию используют российские медицинские учреждения, она представлена в крупных аптечных сетях и поставляется медицинским службам ряда российских ведомств.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Участники могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Московской области.

Заявки на участие принимают на ИТ-платформе «Производительность.рф». Информация о региональных мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.