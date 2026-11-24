На площадке детского сада завершены несущие конструкции, кладка, кровля и установка окон. Продолжается монтаж отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Фасадные работы выполнены на 66%, благоустройство территории и установка ограждения близки к завершению.

Здание площадью 4100 кв. м рассчитано на семь групп полного дня для детей от двух до семи лет. Каждая группа получит отдельный блок со спальней, игровой комнатой и буфетной. На территории обустроят семь отдельных прогулочных зон.

Квартал «Восточное Бутово» расположен в Ленинском городском округе, в 5 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Здесь уже открыты шесть из десяти запланированных детских садов и две из четырех школ. В квартале расположены две поликлиники, одна из них работает. Закрытые дворы-парки будут свободны от автомобилей, для которых проект предусматривает многоуровневый паркинг.

В Подмосковье ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики возводят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.