В Подмосковье подали более 1 тыс онлайн-заявлений на смену имени и фамилии детей

Жители Подмосковья с начала года направили через региональный портал госуслуг более 1 тыс. заявлений на изменение имени и фамилии ребенка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга позволяет подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка младше 14 лет. С начала года на портал госуслуг Подмосковья поступило более 1 тыс. таких заявлений.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на региональном портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и приложить необходимые документы. Умный сервис проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Заявителю останется выбрать ребенка из предложенного списка.

Искусственный интеллект распознает прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибку до отправки заявления в ведомство.

Услуга «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Семья» — «Юридические вопросы». Результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.