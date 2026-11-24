Сотрудники ФСБ задержали в Кисловодске россиянина, который готовил теракт в синагоге. У молодого человека изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами, сообщает ТАСС .

Россиянина 2004 года рождения задержали 19 ноября. Он готовил теракт по указанию участников запрещенной в РФ международной террористической организации.

По сведениям спецслужбы, подозреваемый провел разведку местности, определил время наибольшего скопления людей, сам сделал взрывное устройство. Его задержали, когда молодой человек направлялся к месту планируемого преступления. У него нашли СВУ весом 3,5 кг, оно было оснащено поражающими элементами.

Специалисты выяснили, что россиянин принял идеологию радикального толка и под контролем иностранного куратора присягнул лидеру террористической структуры. По месту жительства у него изъяли компоненты для изготовления СВУ, средства связи с перепиской и инструкции от представителя террористов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

В ходе допроса молодой человек признал вину и рассказал, что после теракта планировал выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.

В спецслужбе напомнили, что по Уголовному кодексу человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он предупредит органы власти или иным способом способствует предотвращению террористического акта и если в его действиях нет иного состава преступления.

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