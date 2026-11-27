Сотрудники четырех филиалов «Мособлэнерго» 27 ноября 2026 года защитили выпускные квалификационные работы в Энергетическом институте повышения квалификации компании. Итоговую аттестацию по программе «Школа главного инженера» прошли 12 человек, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Выпускные работы защитили сотрудники Красногорского, Одинцовского, Павлово-Посадского и Щелковского филиалов. В мероприятии участвовали ректор института Сергей Кропачев и заместитель главного инженера — директор департамента технической инспекции и производственной безопасности «Мособлэнерго» Олег Иванов.

Программа профессиональной переподготовки «Школа главного инженера» рассчитана на 500 часов. Она сочетает теорию и практические знания для управления производственными процессами и обеспечения надежности электросетевого комплекса. Подготовка резерва руководящих кадров — одно из приоритетных направлений работы института.

«Инвестиции в развитие персонала — это инвестиции в надежность энергосистемы региона, и мы будем продолжать эту работу, расширяя программы и совершенствуя методики обучения», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Энергетический институт повышения квалификации создан в июле 2018 года. Он готовит персонал более чем по 250 направлениям профессионального развития. Здесь оборудованы классы релейной защиты и автоматики, кабельных систем, охраны труда и первой помощи, а также компьютерный класс. Обучение проходит в очном, смешанном, дистанционном и сетевом форматах с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

С 2019 года по ноябрь 2026 года программы подготовки кадрового резерва освоили 245 работников «Мособлэнерго», в том числе 52 — по программе «Школа главного инженера». Компания следит за своевременным повышением квалификации специалистов. Ежегодно по различным программам института обучаются более 6,5 тыс. слушателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.