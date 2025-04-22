Минобороны назвало причину взрыва во Владимирской области

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Минобороны: во Владимирской области взорвались боеприпасы из-за пожара в В/Ч

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области произошел из-за детонации боеприпасов на складе, которые взорвались вследствие пожара в воинской части. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Происшествие случилось из-за нарушения требований безопасности, добавили в оборонном ведомстве. На месте возгорания работают силы МЧС и пожарные расчеты воинской части.

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил сформировать комиссию для расследования пожара во Владимирской области. Должностных лиц, виновных в ЧП, привлекут к ответственности.

По данным СМИ, после взрыва в семи населенных пунктах Владимирской области провели эвакуацию населения. В Киржачском районе также ввели режим ЧС.