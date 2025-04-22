сегодня в 17:34

Во Владимирской области объявили режим ЧС после сильного взрыва

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Киржачском районе Владимирской области после взрыва, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС. На месте происшествия работают специальные службы.

Власти также проводят эвакуацию в населенных пунктах Киржачского района, сообщала Baza. По данным канала, людей просят покинуть деревни Грибаново и Храпки, поселки Дубки, Мирный, Барсово, Першино и СНТ «Звездный».

Местные жители заявляли, что сильный взрыв в Киржачском районе мог произойти около воинской части. В Сети также публиковались кадры, как утверждалось, с места ЧП, где был виден столб дыма, похожий на «гриб».

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Прочие обстоятельства выясняются.