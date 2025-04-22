Авдеев сообщил о четверых пострадавших при мощном взрыве во Владимирской области

Во Владимирской области власти приняли решение оценивать нанесенный ущерб региону после мощного взрыва на складе снарядов с помощью квадрокоптеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев, отметив, что никто не погиб, но четыре человека травмированы.

«К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение», — рассказал Авдеев.

Губернатор Владимирской области попросил население Киржачского района не пугаться, когда заметят в небе квадрокоптеры. Данные беспилотники принадлежат властям, их задействуют для оценки населенного ущерба с воздуха.

В районе создан оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося. В нем задействованы военные и спасатели. Также ведется работа по оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что из-за происшествия местные власти приняли решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. По словам Авдеева, в пункты временного размещения доставили около 450 человек, которых обеспечили всем необходимым. Некоторые граждане связались с родственниками и решили переночевать у них.

«Делается все необходимое, чтобы граждане и их имущество были в безопасности, чтобы завтра все смогли спокойно вернуться в свои дома», — добавил губернатор.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что взрыв произошел из-за пожара. Обстоятельства случившегося устанавливаются.