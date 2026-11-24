Жилой комплекс «Онегин» на 802 квартиры в Подольске готов на 95%. Проект из 10 секций реализует ГК «Развитие», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК «Онегин» монтируют внешние инженерные системы. В корпусах 1А и 1Б прокладывают сети электроснабжения, отопления, водопровода, канализации и вентиляции, в паркинге — противопожарный водопровод. Рабочие также отделывают фасады, устанавливают окна и витражи. В квартирах идет черновая отделка, в местах общего пользования — чистовая.

«Строительство ЖК «Онегин» ведется в соответствии с графиком. Мы выполняем обязательства перед участниками долевого строительства, и готовность объекта на уровне 95% служит тому подтверждением», — сообщили в пресс-службе ГК «Развитие».

Застройщик отметил, что использует опыт реализации проектов в разных регионах и многоэтапный контроль качества — от монолитных работ до отделки и благоустройства.

Значительную часть территории займет двор с ландшафтным дизайном. Здесь предусмотрены игровые площадки для малышей и подростков с безопасным покрытием, зона воркаута, корт для футбола и баскетбола. Во дворе высадят крупномерные деревья, кустарники, травы и цветы, разместят декоративные камни, обустроят мощеные дорожки и многоуровневое освещение. Центральную часть освободят от машин. По периметру здания предусмотрены гостевые парковки, под землей — паркинг на 262 места.

Подмосковные застройщики ПИК, «Самолет», «Гранель», Level Group, ФСК и другие возводят социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.