Родители-миллениалы рассказали в Сети, что не справляются с дерущимися и истерящими детьми. Эпоха мягкого воспитания сменилась на тоталитаризм, сообщает Baza .

Мамы и папы, которые планировали растить отпрысков без криков и наказаний, теперь признаются, что не осиливают их истерики. Дети бьют и царапают мам, игнорируют запреты и психуют из-за отказов.

По словам родителей, с сомнениями они сталкиваются каждый день в соцсетях. Одна из мам рассказала, что не может справиться с дочерью, девочка кидается на нее. Другая услышала от педагога, что слишком мягко воспитывает дочку, которая уже привыкла считать себя главной в семье.

Также одна из мам отметила, что дочь прямо заявила ей: ведет себя плохо, потому с мамой так можно, а с папой нельзя.

В соцсетях мягкое воспитание люди часто путают со вседозволенностью. Они рекомендуют не давить на детей, не заставлять их что-то делать и избегать запретов. В результате родители боятся строгости в общении с детьми и не понимают, как устанавливать границы. Противоречивые советы и чувство вины приводят мам к эмоциональному истощению.

По информации ВЦИОМ, 75% родителей стараются влиять на детей с помощью бесед и убеждения, а 14% используют телесные наказания.

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