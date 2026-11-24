Жители Подмосковья за прошедшую неделю направили через региональный портал свыше 9 тыс. заявлений на выдачу и замену социальных карт, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За прошедшую неделю жители Подмосковья подали на региональном портале более 9 тыс. заявлений на выдачу и замену социальных карт жителя Московской области.

Карта дает право на бесплатный проезд на транспорте Подмосковья и Москвы, в пригородных поездах, а также на скидки в некоторых магазинах и аптеках. Оформить ее могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области. Заявление доступно на регпортале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы».

Самой востребованной услугой недели стала «Выписка из домовой книги» — ею воспользовались почти 19 тыс. раз. В рейтинг также вошли «Запись в кружки и секции» — свыше 9,5 тыс. заявлений, присвоение адреса — более 5,5 тыс. заявок и «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» — более 4,6 тыс. заявлений.

На региональном портале доступно более 450 услуг для жителей и бизнеса. Получать услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.