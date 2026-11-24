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Атакованный в Финском заливе российский сухогруз отбуксировали в Петербург

Отечественный сухогруз «Спарта II», атакованный БПЛА в Финском заливе, отбуксирован в порт Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказали в Минтрансе России.

Как уточнили в министерстве, до буксировки в Северную столицу спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза. Люди поднялись на борт многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Карев».

21 ноября два БПЛА напали на грузовое судно, следовавшее в Калининград, в нейтральных водах Финского залива.

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