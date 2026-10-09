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В Ормузском проливе несколько танкеров подорвались на минах

Происшествия

В Ормузском проливе несколько танкеров подорвались на морских минах, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По данным СМИ, в южной части пролива прогремело несколько мощных взрывов — причиной стало столкновение судов-нарушителей с минами, установленными в этом районе.

Сведений о количестве поврежденных танкеров и возможных пострадавших не приводится.

Ранее Иран и Оман согласовали безопасные маршруты в Ормузском проливе.

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