В Ормузском проливе несколько танкеров подорвались на минах
В Ормузском проливе несколько танкеров подорвались на морских минах, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
По данным СМИ, в южной части пролива прогремело несколько мощных взрывов — причиной стало столкновение судов-нарушителей с минами, установленными в этом районе.
Сведений о количестве поврежденных танкеров и возможных пострадавших не приводится.
Ранее Иран и Оман согласовали безопасные маршруты в Ормузском проливе.
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