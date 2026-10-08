USD
Доллар США
85,48
-0.27 %
EUR
Евро
96,33
0.31 %
CNY
Китайский Юань
12,75
-0.37 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,28
-0.27 %

Иран и Оман согласовали безопасные маршруты в Ормузском проливе

Политика

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман достигли договоренности о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив. Информация об этом будет направлена в соответствующий международный орган, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Стороны согласовали географические координаты безопасных маршрутов и порядок их передачи международной структуре.

На фоне эскалации конфликта между Ираном и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут играет ключевую роль в поставках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа на мировой рынок.

Ранее снаряд попал в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.