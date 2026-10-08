Иран и Оман согласовали безопасные маршруты в Ормузском проливе
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман достигли договоренности о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив. Информация об этом будет направлена в соответствующий международный орган, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.
Стороны согласовали географические координаты безопасных маршрутов и порядок их передачи международной структуре.
На фоне эскалации конфликта между Ираном и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут играет ключевую роль в поставках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа на мировой рынок.
Ранее снаряд попал в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе.
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