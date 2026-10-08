Иран и Оман согласовали безопасные маршруты в Ормузском проливе

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман достигли договоренности о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив. Информация об этом будет направлена в соответствующий международный орган, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.