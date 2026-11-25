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«Дурак упорно едет в сугроб»: москвичи помогают роботам выбираться из снега

Житель столицы помог роботу-доставщику не застрять в снегу, он вытаскивал его из сугробов, сообщает Msk1.ru .

Снегопад в мегаполисе оказался маленькому роботу не по зубам.

«Я его три раза вытаскивал из снега, а он, дурак, упорно едет в сугроб и застревает», — сказал москвич.

На видео показано, как доставщик упорно съезжает с протоптанной дорожки в сугроб, иногда у него получается выбраться самостоятельно.

За прошедшие сутки в столице выпало 15-27% от месячной нормы осадков.

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