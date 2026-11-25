«Дурак упорно едет в сугроб»: москвичи помогают роботам выбираться из снега
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Житель столицы помог роботу-доставщику не застрять в снегу, он вытаскивал его из сугробов, сообщает Msk1.ru.
Снегопад в мегаполисе оказался маленькому роботу не по зубам.
«Я его три раза вытаскивал из снега, а он, дурак, упорно едет в сугроб и застревает», — сказал москвич.
На видео показано, как доставщик упорно съезжает с протоптанной дорожки в сугроб, иногда у него получается выбраться самостоятельно.
За прошедшие сутки в столице выпало 15-27% от месячной нормы осадков.
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