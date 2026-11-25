Уборка снега в Королеве идет в несколько смен

Балканский циклон «Вилка» принес в Подмосковье сильный снегопад. В Королеве коммунальщики всю ночь расчищали улицы, и продолжают работу с утра, сообщает пресс-служба администрации округа.

На маршруты вышли 8 комбинированных дорожных машин и более 15 тракторов. Техника очищает дороги, тротуары, площади и парки, а также обрабатывает поверхности противогололедными материалами.

Дорожная служба «Автобытдора» работает в несколько смен: ночью одну бригаду сменила следующая, а утром уборка продолжилась. Специальная техника действует без перерыва: щетки и плуги расчищают снег, а следом проходит противогололедная обработка, чтобы не допустить наледи.

«Важно, чтобы утром вы спокойно вышли из дома, дошли до остановки, отвезли детей в школу и поехали на работу. Поэтому в первую очередь очистили самые важные участки: пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, спуски и подходы к социальным объектам», — отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снегопад сегодня еще задержится, поэтому автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.

Всего в Московской области выпало до 60% осадков от месячной нормы ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.