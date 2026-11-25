С раннего утра дорожные и коммунальные службы устраняют последствия снегопада в городском округе Люберцы. Высота снежного покрова составила около 10 см. Регион накрыл снегопад, принесенный циклоном «Wilka». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты прометают и обрабатывают противогололедной смесью проезжие части и тротуары, управляющие компании приводят в порядок дворы.

«Синоптики прогнозируют, что сильный снегопад продлится и сегодня. Дорогие люберчане, прошу вас быть максимально аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию! Берегите себя и своих близких», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Заявки по вопросам текущего содержания территорий принимают в чате «Люберцы + Дзержинский» — t.me/otoplenielyub. К нему подключены руководители и сотрудники управляющих компаний и других профильных организаций. Для жителей, у которых возникают трудности с доступом к чату в Telegram, также создан чат в мессенджере MAX.

Единая диспетчерская служба принимает обращения круглосуточно по телефонам: 8(800)350-19-66 и 8(499)575-00-55.

О нештатных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112 или в ЕДДС по телефону: 8(495)503-30-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.