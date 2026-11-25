Из Внукова на Пхукет люди не могут вылететь уже более 9 часов, части пассажиров ненадолго дали номер в гостинице, но еду не предоставили, сообщают «Осторожно новости» .

В аэропорту ждут вылета рейса ZF4001 авиакомпании Azur Air. Сначала он планировался в 23:45. Но его переносили каждый час. Некоторым предоставили гостиницу, но люди провели они там около 30 минут

В итоге рейс на Пхукет задержали более чем на 9 часов. А пассажирам, которые ждали в аэропорту, не предоставили еду.

«На весь самолет было 40 мест в гостинице. Никто не знает причины задержки. Люди в аэропорту уже более 12 часов!» — пожаловались туристы.

Они добавили, что представители авиакомпании ни разу не предоставили никакой информации о задержке.

«У всех запланирован отпуск, и каждый день — это деньги, которые мы теряем», — подчеркнули путешественники.

Ранее в аэропорту Внуково заявили, что, несмотря на снегопад в столице, воздушная гавань продолжит работу штатно. Пассажирам рекомендовали заблаговременно проверять время вылета.

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