«Мы теряем деньги»: пассажиры рейса Москва — Пхукет ждут вылета свыше 9 часов
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Из Внукова на Пхукет люди не могут вылететь уже более 9 часов, части пассажиров ненадолго дали номер в гостинице, но еду не предоставили, сообщают «Осторожно новости».
В аэропорту ждут вылета рейса ZF4001 авиакомпании Azur Air. Сначала он планировался в 23:45. Но его переносили каждый час. Некоторым предоставили гостиницу, но люди провели они там около 30 минут
В итоге рейс на Пхукет задержали более чем на 9 часов. А пассажирам, которые ждали в аэропорту, не предоставили еду.
«На весь самолет было 40 мест в гостинице. Никто не знает причины задержки. Люди в аэропорту уже более 12 часов!» — пожаловались туристы.
Они добавили, что представители авиакомпании ни разу не предоставили никакой информации о задержке.
«У всех запланирован отпуск, и каждый день — это деньги, которые мы теряем», — подчеркнули путешественники.
Ранее в аэропорту Внуково заявили, что, несмотря на снегопад в столице, воздушная гавань продолжит работу штатно. Пассажирам рекомендовали заблаговременно проверять время вылета.
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