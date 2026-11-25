На лыжах вокруг Красной площади: москвичи отпраздновали снегопад
0:11
Столичные любители зимних видов спорта открыли сезон после снегопада, парни проехались на лыжах вокруг Красной площади, сообщает «Звезда».
В Москве почти с двухнедельным опозданием началась метеорологическая зима. Мегаполис засыпало снегом, появились сугробы.
«9 мая здесь едет техника, а 24 ноября здесь едут „машины“», — прокомментировал один из участников заезда.
На видео показано, как по снегу на Красной площади едут двое лыжников.
За прошедшие сутки в столице выпало 15-27% от месячной нормы осадков.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.