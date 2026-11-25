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На лыжах вокруг Красной площади: москвичи отпраздновали снегопад

Столичные любители зимних видов спорта открыли сезон после снегопада, парни проехались на лыжах вокруг Красной площади, сообщает «Звезда» .

В Москве почти с двухнедельным опозданием началась метеорологическая зима. Мегаполис засыпало снегом, появились сугробы.

«9 мая здесь едет техника, а 24 ноября здесь едут „машины“», — прокомментировал один из участников заезда.

На видео показано, как по снегу на Красной площади едут двое лыжников.

За прошедшие сутки в столице выпало 15-27% от месячной нормы осадков.

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