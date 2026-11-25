Участник проекта «Герои Подмосковья» Антон Батенин высказался о том, что дает обучение помимо стандартной программы. По его словам, знаниями дело не ограничивается.

«Программа не ограничивается академическими знаниями. Многие преподаватели поделились своими контактами, благодаря чему у нас есть уникальная возможность и после учебы обращаться к ним с различными вопросами», — рассказал он.

Батенин отметил, что такая открытость преподавателей позволяет участникам проекта получать поддержку и после окончания занятий.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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