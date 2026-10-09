Онищенко не исключил завоза Эболы в Россию из-за ситуации в ДР Конго

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что завоз лихорадки Эбола в Россию возможен на фоне вышедшей из-под контроля ситуации в одной из провинций Демократической Республики Конго, сообщает ТАСС .

Однако, по его мнению, распространения инфекции в стране не произойдет.

«Ее можно привезти, конечно же. Но распространение она у нас не получит, потому что, во-первых, выявим мы ее быстро и не дадим распространиться, а во-вторых, она не передается воздушно-капельным путем, как ковид», — отметил Онищенко.

Эпидемиолог также подчеркнул, что Эбола передается при тесном контакте с выделениями инфицированных людей. По его словам, нынешняя вспышка Эболы менее активна, чем в 2016 году: тогда от нее умерли 40 тысяч человек, а сейчас — 8 тысяч.

Ранее в провинции Северное Киву ДР Конго ситуация с Эболой вышла из-под контроля.

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