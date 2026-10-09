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Из-за ограничений в Москве не смогли сесть более 10 самолетов

Более 10 воздушных судов не смогли приземлиться в столичных аэропортах и были направлены на запасные аэродромы из-за действующих ограничений по безопасности, сообщает ТАСС .

В частности, в Домодедово уточнили, что четыре самолета, летевших из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи, приземлились в Казани и Шереметьево.

Из Внуково на посадку в другие города ушли 11 бортов — из Стамбула, Антальи, Измира, Дубая, Тбилиси и Бодрума.

«Большинство из них перенаправлены в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск», — отметили в аэропорту.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский установили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они нужны для обеспечения безопасности полетов.

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