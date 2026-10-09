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В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения

Транспорт

Московские аэропорты Внуково и Жуковский (Раменское) начали работать с временными ограничениями, сообщает пресс-служба Росавиации.

Они установлены в обеих авиагаванях на прием и выпуск самолетов.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

При этом в столичном аэропорту Домодедово тоже продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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