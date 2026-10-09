Самолет выкатился за пределы ВПП и рухнул на дорогу в Эквадоре

В Эквадоре самолет авиакомпании Cuencana Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), а затем рухнул на дорогу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на El Mercurio.

Воздушное судно выполняло рейс из Гуаякиля в Куэнку. При посадке в аэропорту Марискаль Ла-Мар самолет выкатился за границы ВПП, упал на дорогу и врезался в столб освещения.

Борт перевозил ценности по заказу Центрального банка Эквадора — груз не пострадал.

На борту в это время находились два человека, в том числе пилот.

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