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В Ленинградской области неизвестный с ножом напал на депутата

Происшествия

Во Всеволожске Ленинградской области на местного депутата было совершено нападение. В результате он ранен, сообщает 78.ru.

Инцидент случился на участке между улицами Жуковского и Толстого. Депутат получил ножевое ранение в живот.

По предварительной информации, его ударил человек, находящийся сейчас под следствием.

Другие подробности произошедшего на данный момент уточняются.

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