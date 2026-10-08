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В одной из провинций ДР Конго ситуация с Эболой вышла из-под контроля

Положение с лихорадкой Эбола в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго вышло из-под контроля, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Africanews.

Организация «Врачи без границ» предупредила о резком росте числа заболевших. На регион приходится почти 40% всех новых подтвержденных случаев в стране.

«Распространение вышло из-под контроля», — говорится в сообщении.

Вспышка Эболы в ДРК началась в апреле. Согласно последним данным, заразились 8 603 человека, из них 4 148 скончались.

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