В одной из провинций ДР Конго ситуация с Эболой вышла из-под контроля
Положение с лихорадкой Эбола в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго вышло из-под контроля, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Africanews.
Организация «Врачи без границ» предупредила о резком росте числа заболевших. На регион приходится почти 40% всех новых подтвержденных случаев в стране.
«Распространение вышло из-под контроля», — говорится в сообщении.
Вспышка Эболы в ДРК началась в апреле. Согласно последним данным, заразились 8 603 человека, из них 4 148 скончались.
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