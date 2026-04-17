сегодня в 17:47

Арестован мужчина, зарезавший новую хозяйку своей старой квартиры в Люберцах

Суд избрал меру пресечения мужчине, который зарезал женщину и ранил ее мужа из-за ссоры по поводу квартиры в Люберцах, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Как утверждает следствие, мужчина взял кредит под залог квартиры. Он не выплатил его, из-за чего жилье забрали. Затем банк продал квартиру.

16 апреля новые собственники недвижимости — супружеская чета — разговаривали с обвиняемым насчет его выселения. Тот рассвирепел и нанес паре ножевые ранения.

Пострадавшие попытались спастись бегством: они добежали до ближайшего супермаркета. Очевидцы вызвали медиков. Пострадавшая женщина скончалась в карете скорой помощи.

Ее муж попал в реанимацию. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Мужчине предъявили обвинение. Затем суд отправил его в СИЗО на время расследования. Продолжается активная работа, направленная на сбор и закрепление доказательств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.