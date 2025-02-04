Арендатор похищен: стрельба в Москве произошла из-за сломанного прокатного авто

После стрельбы на западе Москвы возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Злоумышленники стреляли из травматического оружия, после чего силой затолкали в машину одного из участников конфликта и скрылись, сообщает столичная прокуратура .

Все обстоятельства случившегося на улице Кастанаевской устанавливаются. Как пишет РЕН ТВ, причина конфликта — неисправная арендованная машина. Владельцы транспортного средства начали требовать с арендатора оплату, а тот отказался давать деньги. Тогда его похитили.

Предварительно известно, что конфликт возник между группой мужчин, которые были знакомы друг с другом. Во время ссоры один из них начал стрелять. Пострадавших в результате случившегося нет, но есть похищенный человек, о судьбе которого пока ничего неизвестно.

Злоумышленников, скрывшихся на черном Mercedes, ищут. В нескольких столичных районах введен план «Перехват». Двор, где произошла стрельба, оцеплен, там работает полиция.