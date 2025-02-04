Двор патрулируют полицейские: опубликовано видео с места стрельбы в Москве

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Видео: полиция оцепила двор на западе Москвы, где произошла стрельба

Очевидцы стрельбы на улице Кастанаевской на западе столицы показали обстановку возле дома, где произошел вооруженный конфликт. По данным «Осторожно, Москва» , двор жилого дома оцеплен.

Предварительно известно, что звуки стрельбы слышали жители дома № 37 на Кастанаевской улице. Все произошло примерно в 19:30 по московскому времени, после чего прибыла полиция и оцепила территорию.

На опубликованных кадрах видно, что вблизи многоэтажки стоят служебные автомобили с включенными световыми сигналами, а двор патрулируют сотрудники полиции.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В нескольких районах города введен план «Перехват». Стражи порядка ищут злоумышленника, который скрылся с места преступления на черном Mercedes.