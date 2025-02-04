Двор патрулируют полицейские: опубликовано видео с места стрельбы в Москве
Видео: полиция оцепила двор на западе Москвы, где произошла стрельба
Очевидцы стрельбы на улице Кастанаевской на западе столицы показали обстановку возле дома, где произошел вооруженный конфликт. По данным «Осторожно, Москва», двор жилого дома оцеплен.
Предварительно известно, что звуки стрельбы слышали жители дома № 37 на Кастанаевской улице. Все произошло примерно в 19:30 по московскому времени, после чего прибыла полиция и оцепила территорию.
На опубликованных кадрах видно, что вблизи многоэтажки стоят служебные автомобили с включенными световыми сигналами, а двор патрулируют сотрудники полиции.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В нескольких районах города введен план «Перехват». Стражи порядка ищут злоумышленника, который скрылся с места преступления на черном Mercedes.